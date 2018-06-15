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Порошенко подписал закон о дипломатической службе

НовостиПолитика    15.06.2018 - 11:33
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам Порошенко, эффективная дипломатическая служба - это то, в чем сегодня нуждается наше государство

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дипломатической службе. Церемония подписания закона состоялася сегодня, 15 июня 2018 года.

"Работа дипломата отнюдь не менее важна, чем служба украинского воина. Так же защищают Украину украински дипломаты по всему миру и помогают нам восстановить украинский суверенитет. Благодаря вашей работе нам удалось подписать и ратифицировать СА с ЕС, ЗСТ, которая уже сейчас приносит свои плоды для Украины", - заявил он.

По словам Порошенко, дипломаты являются "верой всей нации в европейское и евроатлантическое будующее Украины".

"Эффективная дипломатическая служба - это то, в чем сегодня нуждается наше государство. Она базируется на всех принципах, заложенных в СА с ЕС. Мы ценим украинского дипломата-профессионала", - добавил он.

 

Сьогодні підписую Закон України «Про дипломатичну службу»

Опубліковано Петром Порошенком 15 червня 2018 р.

Напомним, 7 июня 2018 года  Верховная рада Украины (ВРУ) одобрила ранее ветированный главой государства законопроект №7322 "О дипломатической службе" с предложениями президента Украины Петра Порошенко. 

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Теги публикации: Порошенко Петр, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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