По словам Порошенко, эффективная дипломатическая служба - это то, в чем сегодня нуждается наше государство

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дипломатической службе. Церемония подписания закона состоялася сегодня, 15 июня 2018 года.

"Работа дипломата отнюдь не менее важна, чем служба украинского воина. Так же защищают Украину украински дипломаты по всему миру и помогают нам восстановить украинский суверенитет. Благодаря вашей работе нам удалось подписать и ратифицировать СА с ЕС, ЗСТ, которая уже сейчас приносит свои плоды для Украины", - заявил он.

По словам Порошенко, дипломаты являются "верой всей нации в европейское и евроатлантическое будующее Украины".

Ефективна дипломатична служба – те, чого потребує сьогодні держава. Переконаний, що новий Закон «Про дипломатичну службу» зробить вітчизняну дипломатичну службу передовою, ефективною, озброєною, захищеною та європейською pic.twitter.com/07yvEsgXTe — Петро Порошенко (@poroshenko) June 15, 2018

"Эффективная дипломатическая служба - это то, в чем сегодня нуждается наше государство. Она базируется на всех принципах, заложенных в СА с ЕС. Мы ценим украинского дипломата-профессионала", - добавил он.

Сьогодні підписую Закон України «Про дипломатичну службу» Опубліковано Петром Порошенком 15 червня 2018 р.

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная рада Украины (ВРУ) одобрила ранее ветированный главой государства законопроект №7322 "О дипломатической службе" с предложениями президента Украины Петра Порошенко.