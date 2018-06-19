Закон вступит в силу спустя полгода после опубликования

В издании "Голос Украины" во вторник, 19 июня, опубликован закон "О дипломатической службе". Согласно переходным положениям документа, он вступит в силу спустя шесть месяцев после дня опубликования.

Отметим, что при этом пункт 5 раздела переходные положения вступил в силу с дня опубликования. Так, пункт пятый гласит, что Кабинету министров в шестимесячный срок с дня опубликования закона поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом и обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом о дипслужбе.

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная рада Украины (ВРУ) одобрила ранее ветированный главой государства законопроект №7322 "О дипломатической службе" с предложениями президента Украины Петра Порошенко. Президент подписал закон о дипломатической службе 15 июня.