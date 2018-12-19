Закон про дипломатичну службу зробить її динамічною, - Порошенко

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон був опублікований у виданні "Голос України" 19 червня

Закон про дипломатичну службу сьогодні, 19 грудня 2018 року, набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Петра Порошенка у Тwitter.

Так, Порошенко висловив впевненість, що закон про дипломатичну службу зробить дипломатичну службу України динамічною, ефективною та озброєною.

"Вітаю дипломатів з набранням чинності розробленого за моєю ініціативою закону про дипломатичну службу! Вірю, що він зробить нашу дипломатичну службу динамічною, ефективною та озброєною. Спільними зусиллями - обов’язково переможемо!", - написав він.

Нагадаємо, закон "Про дипломатичну службу" був опублікований у виданні "Голос України" 19 червня. Згідно з перехідними положеннями документа, він набуває чинності через шість місяців після дня опублікування.

Також повідомлялося, що Порошенко підписав закон про дипломатичну службу 15 червня.

Закон визначає правові засади та порядок організації дипломатичної служби як складової частини державної служби, а також особливості її проходження та правовий статус службовців. Документ також закріплює особливості діяльності органів дипломатичної служби, надходження на дипломатичну службу, визначення порядку її проходження та припинення.