Опубликован закон о бюджете-2019

Иллюстративное фото (УНИАН)

Закон вступит в силу 1 января

Закон о государственном бюджете на 2019 год официально опубликован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Бюджетные показатели

Доходы госбюджета-2019 предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд гривен и доходы спецфонда - 97,6 млрд гривен. Расходы предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд гривен и расходы спецфонда - 106,3 млрд гривен.

Дефицит запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Расходы на оборону и безопасность

На оборону и сектор безопасности в 2019 году заложено почти 212 млрд гривен. Из этой суммы почти 112 млрд гривен направят на зарплаты военнослужащих и полицейских, на производство вооружения и военной техники - 30,2 млрд гривен, на жилье для военных - 1,8 млрд гривен.

Пенсии и субсидии

На пенсии в следующем году направят 167,5 млрд гривен. Вместе с тем, при доработке ко второму чтению учтены положения о направлении платежей за растаможку "евроблях" в Пенсионный фонд.

На субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд гривен.

Кроме того, расходы на здравоохранение составят 95,7 млрд гривен, образование - почти 127 млрд гривен, на развитие дорожной инфраструктуры заложено 55 млрд гривен.

Прожиточный минимум и зарплата

В 2019 году прожиточный минимум на одно лицо составит в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года - 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.

Минимальная заработная плата составит: в месячном размере - с 1 января 4173 гривны; в почасовом размере - с 1 января 25,13 гривны.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о госбюджете-2019 7 декабря.

Отметим, в Кабинете министров Украины ранее заявили, что дефицит Пенсионного фонда сохраняться еще семь лет.