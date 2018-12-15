Опубліковано закон про бюджет-2019

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Закон набуде чинності 1 січня

Закон про державний бюджет на 2019 рік офіційно опубліковано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос України".

Бюджетні показники

Доходи держбюджету-2019 передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд гривень і доходи спецфонду - 97,6 млрд гривень. Видатки передбачено в сумі 1 112,1 млрд гривень, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд гривень і витрати спецфонду - 106,3 млрд гривень.

Дефіцит заплановано на рівні 89,9 млрд гривень.

Витрати на оборону і безпеку

На оборону і сектор безпеки в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень. З цієї суми майже 112 млрд гривень спрямують на зарплати військовослужбовців і поліцейських, на виробництво озброєння і військової техніки - 30,2 млрд гривень, на житло для військових - 1,8 млрд гривень.

Пенсії та субсидії

На пенсії в наступному році спрямують 167,5 млрд гривень. Разом з тим, при доопрацюванні до другого читання враховано положення про спрямування платежів за розмитнення "євроблях" до Пенсійного фонду.

На субсидії у грошовій формі в держбюджеті-2019 передбачено 20 млрд гривень.

Крім того, витрати на охорону здоров'я складуть 95,7 млрд гривень, освіту - майже 127 млрд гривень на розвиток дорожньої інфраструктури закладено 55 млрд гривень.

Прожитковий мінімум і зарплата

В 2019 році прожитковий мінімум на одну особу складе в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень.

Мінімальна заробітна плата становитиме: у місячному розмірі - з 1 січня 4173 гривні; у погодинному розмірі - з 1 січня 25,13 гривні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про держбюджет-2019 7 грудня.

Відзначимо, в Кабінеті міністрів України раніше заявили, що дефіцит Пенсійного фонду зберігатися ще сім років.



