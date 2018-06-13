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Transparency International призывает исправить норму об апелляции в законе об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    13.06.2018 - 10:36
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Апелляции по делам НАБУ, которые сейчас рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде. Об этом говорится в заявлении, распространенном организацией.

В организации отмечают, что апелляции по делам НАБУ, которые сейчас рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

"Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете. Эта норма появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже обнародованном законе", - подчеркивается в заявлении.

Организация отмечает, что этой нормы также не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной рады.

Таким образом, закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены в общих судах. Так, апелляция состоится в обход антикоррупционного суда. Однако, согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна состояться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

"Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку", - отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Напомним, 11 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

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Теги публикации: Transparency International, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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