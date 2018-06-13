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Закон про антикорупційний суд у четвер набуде чинності

НовиниПолітика    13.06.2018 - 10:59
Ілюстративне фото (president.gov.ua)
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Документ опубліковано у виданні "Голос України"

Закон "Про Вищий антикорупційний суд" у четвер, 14 червня 2018 року, набуде чинності. Так, документ в середу опублікований у виданні "Голос України".

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак частина розділу "Прикінцеві та перехідні положення" набуде чинності з дня початку роботи суду.

Антикорупційному суду будуть підсудні кримінальні провадження у корупційних злочинах, підслідних Національному антикорупційному бюро (НАБУ), тільки в тому випадку, якщо розмір предмета злочину або завданих збитків в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз це 881 тис . гривень).

Нагадаємо, 11 червня президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про Вищий антикорупційний суд".

У середу організація Transparency International Україна закликала виправити положення про апеляцію у законі про Вищий антикорупційний суд. В організації наголошують, що апеляції щодо справ НАБУ, які зараз розглядаються у судах, відбуватимуться у судах загальної юрисдикції, а не в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Підкреслюється, що така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

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Теги публікації: антикоррупционный суд, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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