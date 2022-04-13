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Закон о 100% гарантии по банковским вкладам вступил в силу: разъяснение НБУ

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Украина, Среда 13 апреля 2022 13:59
Закон о 100% гарантии по банковским вкладам вступил в силу: разъяснение НБУ Фото: депозиты в банках во время войны будут гарантированы на 100% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С сегодняшнего дня вступил в силу закон об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Во время военного положения вкладчикам возместят всю сумму вклада в случае банкротства банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как работает система гарантирования вкладов физических лиц

В случае ликвидации банка государство, от имени которого действует Фонд гарантирования вкладов физических лиц, возмещает вкладчикам средства в пределах гарантированной суммы.

Фонд гарантирования вкладов возмещает средства физических лиц и ФОПов в национальной и иностранной валюте, привлеченных банками на условиях договора банковского (карточного) счета или вклада (депозита) вместе с начисленными процентами.

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривнах по курсу НБУ.

Как было в мирное время: гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам составляла 200 000 гривен. Исключения составляли лишь вклады в государственном Ощадбанке. "Вклады физических лиц Государственного сберегательного банка Украины гарантируются государством", - отмечается в законе "О банках и банковской деятельности". То есть гарантируется возврат 100% вкладов.

Как будет на время действия военного положения и трех месяцев после: новый закон вводит 100% гарантии по банковским вкладам физических лиц и ФОП (вместе с начисленными процентами, если это был депозит). Гарантия будет распространяться на вкладчиков платежеспособных банков. То есть действие закона на вкладчиков банков, которые уже проходят стадию ликвидации, не будет распространяться.

Как будет в послевоенное время: через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 100% гарантии государства на депозиты населения в банках во время войны.

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