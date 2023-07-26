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Заколотники в Нігері відмовились звільнити президента, армія висунула ультиматум, - ЗМІ

Фото: президент Нігеру Мохамед Базум (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заколотники в Нігері відмовились відпустити президента Мохаммеда Базума, якого раніше затримали військові президентської гвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

ЗМІ повідомляють, що "переговори" з президентською охороною провалилися. Водночас армія країни не підтримала заколотників.

"Наприкінці переговорів президентська охорона відмовилася звільнити президента, армія висунула їм ультиматум", - заявило джерело видання на умовах анонімності.

Зазначається, що члени президентської охорони заблокували доступ до резиденції президента в столиці Нігеру Ніамеї.

Заколот в Нігері

Президент Нігеру зазначав, що сьогодні вранці "елементи президентської гвардії взяли участь у русі антиреспубліканських настроїв і марно намагалися заручитися підтримкою національних збройних сил і національної гвардії".

При цьому зазначалося, що Базум "живий і здоровий" і "перебуває в процесі переговорів" з солдатами, які беруть участь у захопленні.

Додамо, що це вже не перший випадок, коли солдати погрожують владі Нігера.

Так, 1 березня 2021 року офіцери спробували повалити Махамаду Іссуфу за два дні до інавгурації Мохамеда Базума.

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