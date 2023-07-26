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Мятежники в Нигере отказались освободить президента, армия выдвинула ультиматум, - СМИ

Фото: президент Нигера Мохамед Базум (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Мятежники в Нигере отказались отпустить президента Мохаммеда Базума, которого ранее задержали военные президентской гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

СМИ сообщают, что "переговоры" с президентской охраной провалились. В то же время армия страны не поддержала мятежников.

"В конце переговоров президентская охрана отказалась освободить президента, армия выдвинула им ультиматум", - заявил источник издания на условиях анонимности.

Отмечается, что члены президентской охраны заблокировали доступ к резиденции президента в столице Нигера Ниамеи.

Мятеж в Нигере

Президент Нигера отмечал, что сегодня утром "элементы президентской гвардии приняли участие в движении антиреспубликанских настроений и тщетно пытались заручиться поддержкой национальных вооруженных сил и национальной гвардии".

При этом отмечалось, что Базум "жив и здоров" и "находится в процессе переговоров" с участвующими в захвате солдатами.

Добавим, что это уже не первый случай, когда солдаты угрожают властям Нигера.

Так, 1 марта 2021 года офицеры попытались свергнуть Махамаду Иссуфу за два дня до инаугурации Мохамеда Базума.

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