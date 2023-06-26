Заколот Пригожина демонструє тріщини у військовій силі Росії, - Боррель

Переворот у Росії, який організував лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин на вихідних, свідчить про тріщини у військовій силі країни-агресора, спричинені війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, якого цитує Reuters .

"Політична система (Росії - ред.) демонструє слабкість, а військова міць дає тріщину", - сказав він журналістам у Люксембурзі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Боррель заявив, що йому неприємно бачити, що така ядерна держава, як Росія, може увійти у фазу політичної нестабільності. При цьому він зазначив, що у цей момент Євросоюз має продовжувати підтримувати Україну більше, ніж будь-коли.

"Монстр, якого Путін створив разом з "Вагнером", монстр його зараз кусає, монстр діє проти свого творця", - додав він.

Переворот у Росії

Нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що війська армії РФ вдарили по тилу його найманців та розпочав похід на Москву. 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі.

Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км. Після чого в суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

У ISW вважають, що бунт у РФ показав слабкість Кремля, і може завдати істотних збитків його зусиллям у її війні проти України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також зазначав, що переворот показує, наскільки велику стратегічну помилку Путін зробив в Україні.

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