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Бунт в РФ показує, наскільки велику стратегічну помилку Путін зробив в Україні, - Столтенберг

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Понеділок 26 червня 2023 11:44
Бунт в РФ показує, наскільки велику стратегічну помилку Путін зробив в Україні, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Події, пов'язані із переворотом в Росії, що сталися на вихідних, демонструють, наскільки велику стратегічну помилку зробив російський диктатор Володимир Путін, коли почав війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує Reuters.

"Події минулих вихідних - це внутрішня справа Росії і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив президент Путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України", - сказав він журналістам під час візиту до Вільнюсу.

Він також додав, що оскільки Росія продовжує свій напад, ще важливіше продовжувати підтримувати Україну.

Переворот в Росії

Вже кілька місяців триває конфлікт між власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Нещодавно Пригожин заявив, що російські війська нібито вдарили по тилу його найманців та почав похід на Москву.

Вночі 24 червня ватажок ПВК заявив, що його війська вже перетнули державні кордони РФ та рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" вже зайняли військові об'єкти в Ростові.

Проте ввечері після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Більше про бунт Пригожина - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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