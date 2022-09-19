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Заключенных из РФ направили на войну и разместили на полигоне вблизи Тореза

Фото: Заключенных направили на войну и разместили в тренировочном лагере в Торезе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные несут серьезные потери в живой силе, поэтому вынуждены пополнять свои подразделения заключенными из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"На полигоне вблизи города Торез, оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что этих лиц прислали на доукомплектование подразделений 1 армейского корпуса, понесших потери во время боевых действий.

Лишь недавно была информация, что приближенный к окружению президента РФ Владимира Путина олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК "Вагнер" вербует заключенных на войну в Украину под ультиматумами.

Напомним, что российская армия била из танков и артиллерии по всем направлениям фронта.

Также, оккупанты пытаются помешать прорыву ВСУ вглубь Запорожской области.

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