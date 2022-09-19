Ув’язнених з РФ направили на війну та розмістили на полігоні поблизу Тореза

"На полігоні поблизу міста Торез, окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі", - йдеться у заяві.

Зазначається, що цих осіб прислали на доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій.

Лише нещодавно була інформація, що наближений до оточення президента РФ Володимира Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер" вербує в'язнів на війну в Україну під ультиматумами.