Заключенные россияне остаются в СИЗО, обмен переносится, - адвокат

Российские граждане, которых в рамках большого обмена пленными готовят к передаче РФ, до сих пор остаются в СИЗО. Об этом заявил адвокат заключенных Валентин Рыбин, передают российские СМИ.

По его словам, удерживаемые в Украине остаются в следственном изоляторе.

"Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - заявил Рыбин.

Он также добавил, что обмен, предположительно, состоится во вторник - 3 сентября. Отметим, по неподтвержденной информации, процесс обмена пленными уже начался, а украинские политзаключенные уже сегодня могут прибыть в Киев.

Напомним, ранее Рыбин утверждал, что в обмене пленными между Украиной и Россией примут участие 12 россиян. Он также отметил, что Украина по состоянию на 29 августа еще не выполнила все юридические формальности, необходимые для обмена.

Российское издание "Коммерсант" писало, что Москва рассматривает несколько вариантов обмена с Украиной, среди которых - передача заключенных Киеву для дальнейшего отбытия наказания. В то же время не исключается, что президент Владимир Путин все-таки помилует осужденных украинцев.