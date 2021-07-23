Заключенному экс-президенту ЮАР Зуме разрешили присутствовать на похоронах брата

Бывшему президенту ЮАР Джейкобу Зуме разрешили временно покинуть тюрьму по семейным обстоятельствам. Ему разрешили присутствовать на похоронах младшего брата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Зума получил отпуск по семейным обстоятельствам, так как он считался краткосрочным заключенным с низким уровнем риска. Поэтому на похоронах экс-президенту не нужно было одевать тюремную форму - он был одет в темный костюм и белую рубашку.
"Его сопровождали сотрудники исправительного учреждения при поддержке правоохранительных органов. И мы можем подтвердить, что он вернулся в исправительное учреждение Эсткур", - заявил министр кабинета министров Кумбудзо Нцхавени.
Издание сообщает, что на похоронах бывший президент ЮАР был в окружении родни. Однако его тщательно охраняли - рядом патрулировали солдаты, а вдоль дороги стояли военные и полицейские машины.
Напомним, Джейкоба Зуму арестовали 7 июля за неуважение к суду. Суд обязал его давать показания по поводу расследования коррупции в течение 9 лет его правления ЮАР.
Ранее сообщалось, что после ареста Зумы в ЮАР вспыхнули протесты. Они переросли в массовые беспорядки, в результате которых погибли люди.
Также мы писали, что в результате беспорядков в ЮАР погибли 200 человек. При этих некоторые из них были застрелены.