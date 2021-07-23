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Заключенному экс-президенту ЮАР Зуме разрешили присутствовать на похоронах брата

Автор: Наталья Скороход

Бывшему президенту ЮАР Джейкобу Зуме разрешили временно покинуть тюрьму по семейным обстоятельствам. Ему разрешили присутствовать на похоронах младшего брата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Зума получил отпуск по семейным обстоятельствам, так как он считался краткосрочным заключенным с низким уровнем риска. Поэтому на похоронах экс-президенту не нужно было одевать тюремную форму - он был одет в темный костюм и белую рубашку.

"Его сопровождали сотрудники исправительного учреждения при поддержке правоохранительных органов. И мы можем подтвердить, что он вернулся в исправительное учреждение Эсткур", - заявил министр кабинета министров Кумбудзо Нцхавени.

Издание сообщает, что на похоронах бывший президент ЮАР был в окружении родни. Однако его тщательно охраняли - рядом патрулировали солдаты, а вдоль дороги стояли военные и полицейские машины.

Напомним, Джейкоба Зуму арестовали 7 июля за неуважение к суду. Суд обязал его давать показания по поводу расследования коррупции в течение 9 лет его правления ЮАР.

Ранее сообщалось, что после ареста Зумы в ЮАР вспыхнули протесты. Они переросли в массовые беспорядки, в результате которых погибли люди.

Также мы писали, что в результате беспорядков в ЮАР погибли 200 человек. При этих некоторые из них были застрелены.

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ЮАР