Ув'язненому екс-президенту ПАР Зуме дозволили бути присутніми на похоронах брата

Зума отримав відпустку за сімейними обставинами, оскільки він вважався короткостроковим ув'язненим з низьким рівнем ризику. Тому на похоронах екс-президенту не потрібно було одягати тюремну форму - він був одягнений в темний костюм і білу сорочку.

"Його супроводжували співробітники виправної установи за підтримки правоохоронних органів. І ми можемо підтвердити, що він повернувся до виправної установи Есткур", - заявив Міністр Кабінету Міністрів Кумбудзо Нцхавені.

Видання повідомляє, що на похоронах колишній президент ПАР був в оточенні рідних. Однак його ретельно охороняли - поруч патрулювали солдати, а вздовж дороги стояли військові й поліцейські машини.