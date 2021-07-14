ЮАР охватили массовые беспорядки после заключения экс-президента: уже 72 погибших

В Южно-Африканской Республике после заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы начались массовые беспорядки на улицах. В результате погибло 72 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Массовые беспорядки начались в бедных районах. Там люди начали грабить магазины: выносить из них еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду. В результате полиция и военные открыли огонь светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, чтобы остановить волну беззакония. Кроме того, арестовали 1200 человек.

Генерал-майор полиции Матапело Петерс заявил, что многие из смертей в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал произошли в результате хаотической давки во время грабежей магазинов. По его словам, 27 смертей расследуются в провинции Квазулу-Натал и 45 - в провинции Гаутенг. Также расследуются случаи гибели людей в результате взрывов, когда люди пытались проникнуть в банкоматы, а также других смертельных случаев, вызванных стрельбой.

Насилие вспыхнуло после того, как бывшего президента Джейкоба Зуму забрали в тюрьму. Протесты переросли в череду грабежей в поселках двух провинций.Также известно, что во время протестов была разграблена и отключена радиостанция местного сообщества, также были закрыты центры вакцинации от COVID-19.