У заключенного в РФ крымского татарина Эмира-Усеина Куку ухудшилось состояние здоровья

Омбудсмен Денисова просит руководителя СИЗО обеспечить оказание медпомощи политзаключенному

У политзаключенногоу Эмира-Усеина Куку, крымского татарина, который является фигурантом симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" и сейчас содержится в СИЗО в Ростовской области в России, ухудшилось состояние здоровья в связи с голодовкой. Об этом говорится в заявлении уполномоченного парламента по правам человека Людмилы Денисовой.

Отмечается, что Денисова обратилась к руководителю СИЗО в Ростовской области Г. Губскому в связи с ухудшением состояния здоровья Эмира-Усеина Куку, который 26 июня 2018 года объявил бессрочную голодовку.

"Выражаю свою обеспокоенность по поводу ухудшения состояния здоровья Эмира-Усеина Куку и прошу вас принять все необходимые меры для обеспечения его необходимой квалифицированной медицинской помощью, а также предоставить мне актуальную информацию о состоянии здоровья Е. Куку", - отметила омбудсмен в обращении.

Также она настаивает на просьбе проинформировать ее о результатах рассмотрения данного обращения.

Отметим, что Эмир-Усеину Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.