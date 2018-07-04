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У заключенного в РФ крымского татарина Эмира-Усеина Куку ухудшилось состояние здоровья

НовостиОбщество    04.07.2018 - 11:48
Фото: Эмир-Усеин Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)
Фото: Эмир-Усеин Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)

Омбудсмен Денисова просит руководителя СИЗО обеспечить оказание медпомощи политзаключенному

У политзаключенногоу Эмира-Усеина Куку, крымского татарина, который является фигурантом симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" и сейчас содержится в СИЗО в Ростовской области в России, ухудшилось состояние здоровья в связи с голодовкой. Об этом говорится в заявлении уполномоченного парламента по правам человека Людмилы Денисовой.

Отмечается, что Денисова обратилась к руководителю СИЗО в Ростовской области Г. Губскому в связи с ухудшением состояния здоровья Эмира-Усеина Куку, который 26 июня 2018 года объявил бессрочную голодовку.

"Выражаю свою обеспокоенность по поводу ухудшения состояния здоровья Эмира-Усеина Куку и прошу вас принять все необходимые меры для обеспечения его необходимой квалифицированной медицинской помощью, а также предоставить мне актуальную информацию о состоянии здоровья Е. Куку", - отметила омбудсмен в обращении.

Также она настаивает на просьбе проинформировать ее о результатах рассмотрения данного обращения.

Отметим, что Эмир-Усеину Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

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Теги публикации: Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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