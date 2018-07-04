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В ув'язненого в РФ кримського татарина Еміра-Усеїна Куку погіршився стан здоров'я

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 11:48
Фото: Емір-Усеін Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)
Фото: Емір-Усеін Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)

Омбудсмен Денісова просить керівника СІЗО забезпечити надання меддопомоги політв'язню

У політв'язня Еміра-Усеїна Куку, кримського татарина, котрий є фігурантом сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" та нині утримується в СІЗО у Ростовській області в Росії, погіршився стан здоров'я у зв'язку з голодуванням. Про це йдеться у заяві уповноваженого парламенту з прав людини Людмили Денісової.

Зазначається, що Денісова звернулась до керівника СІЗО у Ростовській області Г. Губського у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Еміра-Усеїна Куку, котрий 26 червня 2018 року оголосив безстрокове голодування.

"Висловлюю свою стурбованість з приводу погіршення стану здоров’я Еміра-Усеїна Куку та прошу вас вжити всіх необхідних заходів для забезпечення його необхідною кваліфікованою медичною допомогою, а також надати мені актуальну інформацію про стан здоров’я Е. Куку", - зазначила омбудсмен у зверненні.

Також вона наголосила на проханні проінформувати її про результати розгляду даного звернення.

Зазначимо, Емір-Усеїн Куку був затриманий 11 лютого 2016 року під час масових обшуків і затримань в Криму. 

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Теги публікації: Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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