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Заключение договоров между потребителями и исполнителями комуслуг отсрочено, - ВР

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 17:20
Заключение договоров между потребителями и исполнителями комуслуг отсрочено, - ВР
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отсрочка договоров предусматривается принятым Радой законом

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг информирует, что заключение договоров между потребителями и исполнителями коммунальных услуг отсрочено из-за карантина. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, законом предусмотрена отсрочка требований ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах" по поводу заключения новых договоров с поставщиками комуслуг (кроме электроэнергии и природного газа) в соответствии с выбранной совладельцами моделью договорных отношений.

"Поскольку в условиях карантина совладельцы многоквартирных домов не имеют возможности провести общее собрание или собрать подписи путем обхода отдельных помещений, договоры о предоставлении коммунальных услуг, заключенные до введения в действие закона "О жилищно-коммунальных услугах"(до 1 мая 2019 года), сохраняют силу на тех же условиях, определенных такими договорами, в том числе и цены/тарифы на услуги останутся неизменными", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что в течение пяти месяцев после даты завершения карантина должны быть заключены новые договоры между потребителями и исполнителями коммунальных услуг по правилам, определенным законом о ЖК-услугах.

Напомним, ранее закон о поддержке населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса вступил в силу.

Как писало РБК-Украина, Рада приняла за основу и в целом законопроект №3275 на внеочередном заседании 30 марта. В целом его поддержали 312 депутатов. Президент Владимир Зеленский подписал его 1 апреля.

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