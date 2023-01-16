Закликав знищувати українців. СБУ відкрила другу справу проти депутата РФ

Як розповідають у спецслужбі, з початку повномасштабного вторгнення російський депутат регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області.

"Там посадовець увійшов до складу російського угруповання бойовиків "интернациональная бригада "Пятнашка", - кажуть в СБУ.

Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних "ньюзмейкерів" Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту.

Крім цього, депутат розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України.

Під час пропагандистських заходів Журавльов публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" та знищення 2 млн українців.

Також російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донецької області вступати до окупаційних угруповань країни-агресора.

Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми РФ про визнання кремлем незалежності самопроголошених "ЛДНР".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України: