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Закликав знищувати українців. СБУ відкрила другу справу проти депутата РФ

Фото:депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні відкрили кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова. Він особисто брав участь у бойових діях на Донбасі та закликав вбивати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як розповідають у спецслужбі, з початку повномасштабного вторгнення російський депутат регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області.

"Там посадовець увійшов до складу російського угруповання бойовиків "интернациональная бригада "Пятнашка", - кажуть в СБУ.

Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних "ньюзмейкерів" Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту.

Крім цього, депутат розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України.

Під час пропагандистських заходів Журавльов публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" та знищення 2 млн українців.

Також російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донецької області вступати до окупаційних угруповань країни-агресора.

Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми РФ про визнання кремлем незалежності самопроголошених "ЛДНР".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 260 - участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
  • ст. 436 - публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту.

Як повідомлялось, правоохоронці затримали понад 600 шпигунів та російських диверсантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Служба безпеки України