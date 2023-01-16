Призывал уничтожать украинцев. СБУ открыла второе дело против депутата РФ

Как рассказывают в спецслужбе, с начала полномасштабного вторжения российский депутат регулярно приезжал в временно оккупированную часть Донецкой области.

"Там чиновник вошел в состав российской группировки боевиков "интернациональная бригада "Пятнашка", - говорят в СБУ.

Находясь в рядах оккупантов, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных "ньюзмейкеров" Кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта.

Кроме того, депутат развернул широкую агитационную кампанию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Во время пропагандистских мероприятий Журавлев публично призвал к активизации так называемой "денацификации" и уничтожению 2 млн украинцев.

Также российский депутат агитировал жителей захваченных районов Донецкой области вступать в оккупационные группировки страны-агрессора.

Ранее СБУ уже сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании Госдумы РФ о признании кремлем независимости самопровозглашенных "ЛДНР".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Новые обстоятельства следователи СБУ квалифицируют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: