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Призывал уничтожать украинцев. СБУ открыла второе дело против депутата РФ

Фото: ддепутат Госдумы РФ Алексей Журавлев (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева. Он лично участвовал в боевых действиях на Донбассе и призывал убивать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как рассказывают в спецслужбе, с начала полномасштабного вторжения российский депутат регулярно приезжал в временно оккупированную часть Донецкой области.

"Там чиновник вошел в состав российской группировки боевиков "интернациональная бригада "Пятнашка", - говорят в СБУ.

Находясь в рядах оккупантов, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных "ньюзмейкеров" Кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта.

Кроме того, депутат развернул широкую агитационную кампанию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Во время пропагандистских мероприятий Журавлев публично призвал к активизации так называемой "денацификации" и уничтожению 2 млн украинцев.

Также российский депутат агитировал жителей захваченных районов Донецкой области вступать в оккупационные группировки страны-агрессора.

Ранее СБУ уже сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании Госдумы РФ о признании кремлем независимости самопровозглашенных "ЛДНР".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Новые обстоятельства следователи СБУ квалифицируют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 260 - участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
  • ст. 436 - публичные призывы к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта.

Как сообщалось, стражи порядка задержали более 600 шпионов и российских диверсантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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