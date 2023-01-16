Призывал уничтожать украинцев. СБУ открыла второе дело против депутата РФ

В Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева. Он лично участвовал в боевых действиях на Донбассе и призывал убивать украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Как рассказывают в спецслужбе, с начала полномасштабного вторжения российский депутат регулярно приезжал в временно оккупированную часть Донецкой области.
"Там чиновник вошел в состав российской группировки боевиков "интернациональная бригада "Пятнашка", - говорят в СБУ.
Находясь в рядах оккупантов, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных "ньюзмейкеров" Кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта.
Кроме того, депутат развернул широкую агитационную кампанию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.
Во время пропагандистских мероприятий Журавлев публично призвал к активизации так называемой "денацификации" и уничтожению 2 млн украинцев.
Также российский депутат агитировал жителей захваченных районов Донецкой области вступать в оккупационные группировки страны-агрессора.
Ранее СБУ уже сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании Госдумы РФ о признании кремлем независимости самопровозглашенных "ЛДНР".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Новые обстоятельства следователи СБУ квалифицируют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Как сообщалось, стражи порядка задержали более 600 шпионов и российских диверсантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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