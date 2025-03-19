Закликав до знищення українців: СБУ оголосила підозру пропагандисту РФ Корчевникову

СБУ заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Борису Корчевникову. Він виправдовує агресію РФ і закликає до знищення українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Борису Корчевнікову, який у своїх публічних виступах виправдовує агресію РФ проти України і закликає до знищення українців.
Корчевніков, який здобув популярність як актор у серіалі "Кадети", наразі є керівником пропагандистського телеканалу "СПАС" і ведучим програм на "Россия-1".
Ці платформи активно поширюють прокремлівські наративи та виправдовують воєнні злочини Росії.
За даними СБУ, у численних ефірах Корчевников закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення її громадян. Крім того, він особисто відвідував тимчасово окуповані території, де відкрито підтримував збройну агресію РФ і пропагував ідеї кремля.
Також встановлено, що він неодноразово незаконно перетинав державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску у 2022-2023 роках.
На підставі зібраних доказів Корчевникову висунуто підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Оскільки фігурант переховується в Росії, тривають заходи для його притягнення до відповідальності. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, нещодавно російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому під сценічним псевдонімом Shaman, було повідомлено про підозру через публічну підтримку та пропаганду повномасштабної війни проти України.
Як пише СБУ, підозрюваний входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва Росії, а також прославляють осіб, які беруть участь у війні проти України.