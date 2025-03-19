Закликав до знищення українців: СБУ оголосила підозру пропагандисту РФ Корчевникову

Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Борису Корчевнікову, який у своїх публічних виступах виправдовує агресію РФ проти України і закликає до знищення українців.

Корчевніков, який здобув популярність як актор у серіалі "Кадети", наразі є керівником пропагандистського телеканалу "СПАС" і ведучим програм на "Россия-1".

Ці платформи активно поширюють прокремлівські наративи та виправдовують воєнні злочини Росії.

Пропаганда Кремля

За даними СБУ, у численних ефірах Корчевников закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення її громадян. Крім того, він особисто відвідував тимчасово окуповані території, де відкрито підтримував збройну агресію РФ і пропагував ідеї кремля.

Також встановлено, що він неодноразово незаконно перетинав державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску у 2022-2023 роках.

Що інкримінують

На підставі зібраних доказів Корчевникову висунуто підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 3 ст. 436-2 - виправдання збройної агресії РФ, глорифікація її учасників із використанням ЗМІ;

ч. 2 ст. 332-2 - незаконне перетинання державного кордону України.

Оскільки фігурант переховується в Росії, тривають заходи для його притягнення до відповідальності. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.