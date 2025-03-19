Призывал к уничтожению украинцев: СБУ объявила подозрение пропагандисту РФ Корчевникову

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову. Он оправдывает агрессию РФ и призывает к уничтожению украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову, который в своих публичных выступлениях оправдывает агрессию РФ против Украины и призывает к уничтожению украинцев.
Корчевников, который получил известность как актер в сериале "Кадеты", сейчас является руководителем пропагандистского телеканала "СПАС" и ведущим программ на "Россия-1".
Эти платформы активно распространяют прокремлевские нарративы и оправдывают военные преступления России.
По данным СБУ, в многочисленных эфирах Корчевников призывал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению ее граждан. Кроме того, он лично посещал временно оккупированные территории, где открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и пропагандировал идеи кремля.
Также установлено, что он неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска в 2022-2023 годах.
На основании собранных доказательств Корчевникову предъявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Поскольку фигурант скрывается в России, продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности. Расследование ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Напомним, недавно российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman, было сообщено о подозрении из-за публичной поддержки и пропаганды полномасштабной войны против Украины.
Как пишет СБУ, подозреваемый входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства России, а также прославляют лиц, участвующих в войне против Украины.