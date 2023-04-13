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Закликав захопити Одесу та Дніпро. Прокуратура оголосила підозру колаборанту із Криму

Фото: Прокуратура оголосила підозру колаборанту із Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Окупаційний заступник голови "Державної ради Республіки Крим" закликав російську армію захоплювати Дніпро та Одесу. Українські правоохоронці оголосили йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний активно сприяє окупантам та бере участь у різних політичних заходах з підтримки збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого року окупаційний посадовець закликав до окупації міст Одеси, Миколаєва та Дніпра, а також заявляв про необхідність приєднання їх до так званого "Кримського федерального округу".

У прокуратурі повідомили, що після 2014 року підозрюваний займав різні керівні "посади" у незаконно створених окупаційних органах влади, зокрема, був помічником "члена Ради Федерації Федеральних Зборів РФ", а з 2019 року став заступником голови "Державної ради Республіки Крим".

Правоохоронці оголосили йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Нагадаємо, що двоє жителів Дніпропетровської області виправдовували дії армії РФ у соціальних мережах. Правоохоронці виявили їх та оголосили підозри.

Колишній суддя із Криму після 2014 року перейшов на "службу" до РФ та займався переслідуванням заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. В Україні екс-суддю визнали винним у державній зраді та призначили покарання у вигляді 12 років тюрми.

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