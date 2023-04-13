Закликав захопити Одесу та Дніпро. Прокуратура оголосила підозру колаборанту із Криму

Окупаційний заступник голови "Державної ради Республіки Крим" закликав російську армію захоплювати Дніпро та Одесу. Українські правоохоронці оголосили йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"З початку повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний активно сприяє окупантам та бере участь у різних політичних заходах з підтримки збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що минулого року окупаційний посадовець закликав до окупації міст Одеси, Миколаєва та Дніпра, а також заявляв про необхідність приєднання їх до так званого "Кримського федерального округу".
У прокуратурі повідомили, що після 2014 року підозрюваний займав різні керівні "посади" у незаконно створених окупаційних органах влади, зокрема, був помічником "члена Ради Федерації Федеральних Зборів РФ", а з 2019 року став заступником голови "Державної ради Республіки Крим".
Правоохоронці оголосили йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.
Нагадаємо, що двоє жителів Дніпропетровської області виправдовували дії армії РФ у соціальних мережах. Правоохоронці виявили їх та оголосили підозри.
Колишній суддя із Криму після 2014 року перейшов на "службу" до РФ та займався переслідуванням заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. В Україні екс-суддю визнали винним у державній зраді та призначили покарання у вигляді 12 років тюрми.
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