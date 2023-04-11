Переслідував Ахтема Чийгоза. В Україні винесли вирок "судді" із Криму, який працює на РФ

Фото: В Україні винесли вирок "судді" із Криму, який працює на РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Колишній суддя із Криму після 2014 року перейшов на "службу" до РФ та займався переслідуванням заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. В Україні екс-суддю визнали винним у державній зраді та призначили покарання у вигляді 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Після окупації півострова засуджений зрадив присязі на вірність українському народу та обійняв посаду заступника голови незаконно створеного "Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що колишній суддя причетний до незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної ради Криму 26 лютого 2014 року. "Суддя" у 2015 році ухвалив незаконне рішення про продовження строку тримання під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Пізніше російська репресивна система незаконно засудила його до 8 років позбавлення волі", - пояснили у прокуратурі. Таким чином окупаційний "суддя" сприяв становленню незаконно створених судових органів та влади Росії в Криму, а також надавав допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України. Його визнано винним у вчиненні державної зради та призначили 12 років позбавлення волі.