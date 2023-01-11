Закликав захопити Київ. СБУ викрила прислужника УПЦ МП

Поплічником росіян виявився прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ МП. Після початку повномасштабної війни він публічно підтримав окупантів і виправдовував їх злочини.

Священнослужитель приєднався до прокремлівської Telegram-спільноти "русская весна". Він закликав ворога захопити Київ, а також знищувати українців. Чоловік вихваляв Росії за ракетні обстріли України, зокрема атаки на енергетику, школи та лікарні.

Шанувальник "русского миру" у своїх дописах дискредитував українську армію і закликав не вступати до лав захисників.

За ініціативи СБУ була проведена психолого-лінгвістична експертиза, яка підтвердила, що публікації прислужника УПЦ ПМ загрожують державній безпеці.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України). Слідство триває.

Фото: СБУ викрила прислужника УПЦ МП, який закликав росіян захопити Київ (ssu.gov.ua)