Призвал захватить Киев. СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП

Прислужник монастыря УПЦ Московского патриархата в Житомирской области призвал россиян захватить Киев. Ему объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Пособником россиян оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ МП. После начала полномасштабной войны он публично поддержал оккупантов и оправдывал их преступления.
Священнослужитель присоединился к прокремлевскому Telegram-сообществу "русская весна". Он призвал врага захватить Киев и уничтожать украинцев. Мужчина восхвалял России за ракетные обстрелы Украины, в том числе атаки на энергетику, школы и больницы.
Поклонник "русского мира" в своих сообщениях дискредитировал украинскую армию и призвал не вступать в ряды защитников.
По инициативе СБУ была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, подтвердившая, что публикации прислужника УПЦ ПМ угрожают государственной безопасности.
Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины). Следствие продолжается.
Фото: СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП, призвавшего россиян захватить Киев (ssu.gov.ua)
Напомним, митрополит Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области пойдет под суд в поддержку России и войны.
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