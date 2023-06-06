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Виправдовувала РФ за підрив Каховської ГЕС. СБУ повідомила про підозру пропагандистці

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Вівторок 06 червня 2023 18:12
Виправдовувала РФ за підрив Каховської ГЕС. СБУ повідомила про підозру пропагандистці Фото: СБУ повідомила про підозру пропагандистці, яка виправдовувала РФ за підрив Каховської ГЕС (facebook.com/ssu mariupol)
Автор: Іван Носальський

Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандистці Юлії Лозановій. Вона активно виправдовувала Росію за підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.

Як зазначають правоохоронці, уродженка Одеси, прокремлівська блогерка Юлія Лозанова, більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва, була однією з перших, хто виправдовував росіян після підриву Каховської ГЕС.

Фото: повідомлення в Telegram-каналу Лозановій (t.me/SBUkr)

"Для цього московська блогерка опублікувала відповідні повідомлення на власному Телеграм-каналі, що налічує майже 100 тисяч підписників", - уточнюють у СБУ.

Жінка переїхала до Росії ще у 2015 році і почала активно розповсюджувати фейки щодо ситуації в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення вона використала всі доступні їй майданчики для підтримки агресії РФ. Лозанова також займається збором коштів на потреби окупантів.

Правоохоронці розповідають, що зловмисниці загрожує до 12 років ув'язнення.

Підрив Каховської ГЕС

Зазначимо, окупанти сьогодні вночі підірвали Каховську ГЕС. При цьому прокремлівські пропагандисти і влада РФ почали активно звинувачувати в цьому Україну. Влада нашої країни вже відкинула всі вкиди ворога.

При цьому через дії окупантів у Херсонській області може затопити близько 80 населених пунктів.

Всю інформацію про підрив Каховської ГЕС можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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