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Призывал к репрессиям и геноциду. СБУ объявила подозрение еще одному пропагандисту из РФ

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Киев, Суббота 01 июля 2023 10:57
Призывал к репрессиям и геноциду. СБУ объявила подозрение еще одному пропагандисту из РФ Фото: СБУ объявила подозрение российскому пропагандисту Мардану (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Российскому пропагандисту Сергею Ключенкову, более известному как Сергей Мардан, объявили подозрение. Он призывал к репрессиям и геноциду украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Пропагандист является одним из ключевых блогеров прокремлевского издания "Комсомольская правда". Также он выходит по ток-шоу, в частности, на телеканале "Соловьев live".

С самого начала полномасштабного вторжения Мардан публично поддержал войну против Украины, он оправдывал преступления российской армии.

Злоумышленник агитировал за проведение массовых репрессий против мирного населения Украины. В одном из эфиров Мардан предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированной Украины, которые сопротивляются захватчикам.

СБУ объявила подозрение пропагандисту по трем статьям УКУ (ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 442). Пропагандисту грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение российской пропагандистке Юлии Лозановой. Она оправдывала подрыв оккупантами Каховской ГЭС.

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