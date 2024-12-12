Закликав до перевороту в Україні. СБУ затримала послідовника партії Шарія

Згідно з даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про Сергія Шевчука.

Що сталось

"За даними слідства, фігурант був послідовником забороненої партії Шарія і координував свою підривну діяльність із представниками першої "двадцятки" прокремлівської політсили", - пише СБУ.

Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував свої Telegram, а також Youtube-канали. Зокрема й інші соціальні мережі із загальною аудиторією майже 20 тисяч користувачів.

Фото: СБУ затримала послідовника партії Шарія (ssu.gov.ua)

Слідство встановило, що фігурант отримував замовлення на поширення тих, чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів. Останні ж втекли за кордон й проводять інформаційні диверсії на замовлення російських спецслужб.

"Відповідні інструкції надходили у вигляді "редакційних завдань" через анонімні чати у месенджерах", - додає СБУ.

Під час обшуків у помешканні затриманого було вилучено:

ноутбук, мобільний телефон;

членські картки "партії Шарія";

проросійську літературу;

наркотики.

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України - публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Підозрюваному загрожує тюрма з конфіскацією майна.