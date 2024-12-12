UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Закликав до перевороту в Україні. СБУ затримала послідовника партії Шарія

Фото: СБУ затримала послідовника партії Шарія (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Києві послідовника забороненої партії проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Згідно з даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про Сергія Шевчука. 

Що сталось 

"За даними слідства, фігурант був послідовником забороненої партії Шарія і координував свою підривну діяльність із представниками першої "двадцятки" прокремлівської політсили", - пише СБУ. 

Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував свої Telegram, а також Youtube-канали. Зокрема й інші соціальні мережі із загальною аудиторією майже 20 тисяч користувачів.  

 

Фото: СБУ затримала послідовника партії Шарія (ssu.gov.ua)

Слідство встановило, що фігурант отримував замовлення на поширення тих, чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів. Останні ж втекли за кордон й проводять інформаційні диверсії на замовлення російських спецслужб. 

"Відповідні інструкції надходили у вигляді "редакційних завдань" через анонімні чати у месенджерах", - додає СБУ.

Під час обшуків у помешканні затриманого було вилучено: 

  • ноутбук, мобільний телефон;
  • членські картки "партії Шарія";
  • проросійську літературу;
  • наркотики.

Що загрожує 

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України - публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. 

Підозрюваному загрожує тюрма з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у квітні СБУ затримала соратницю Шарія, яка намагалася зірвати мобілізацію до Збройних сил України (ЗСУ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниАнатолій ШарійКиїв