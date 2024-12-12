Призывал к перевороту в Украине. СБУ задержала последователя партии Шария

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве последователя запрещенной партии пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Шевчуке.
"По данным следствия, фигурант был последователем запрещенной партии Шария и координировал свою подрывную деятельность с представителями первой "двадцатки" прокремлевской политсилы", - пишет СБУ.
Для распространения деструктивного контента задержанный использовал свои Telegram, а также Youtube-каналы. В том числе и другие социальные сети с общей аудиторией почти 20 тысяч пользователей.
Фото: СБУ задержала последователя партии Шария (ssu.gov.ua)
Следствие установило, что фигурант получал заказы на распространение тех или иных тем от подконтрольных Шарию пропагандистов. Последние же сбежали за границу и проводят информационные диверсии по заказу российских спецслужб.
"Соответствующие инструкции поступали в виде "редакционных задач" через анонимные чаты в мессенджерах", - добавляет СБУ.
Во время обысков в помещении задержанного было изъято:
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.
Подозреваемому грозит тюрьма с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в апреле СБУ задержала соратницу Шария, пытавшуюся сорвать мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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