Закликав допомагати росіянам: окупаційному муфтію мусульман Криму повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику створеного окупантами "духовного управління мусульман Криму та Севастополя" у виправдовуванні злочинів агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Судячи з фото, яке опублікувало СБУ, йдеться про муфтія Еміралі Аблаєва.

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення муфтій публічно підтримав збройну агресію Росії та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Правоохоронці встановили, що у вересні 2022 року муфтій активно закликав кримськотатарське населення допомагати окупантам і долучатися до їхніх лав.

За даними слідства, для поширення прокремлівської пропаганди Аблаєв неодноразово виступав в ефірах центральних телеканалів РФ. Там він регулярно виправдовував окупацію Криму та злочинну діяльність керівників місцевої "адміністрації".

Колаборант також "демонстративно" засуджує представників кримськотатарського народу, які виступають проти Кремля і воюють за Україну.

За свої "старання" на користь Кремля муфтій був нагороджений медаллю та орденом від так званого "голови Криму" Сергія Аксьонова.

Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Наразі він перебуває у Криму. Проте СБУ проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.