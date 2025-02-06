Закликав до діалогу та прощення. Папа Римський поспілкувався з молодими українцями

Перше запитання Папі поставила 21-річна вчителька з Ужгорода Іліана Добра. Вона поцікавилася, чи варто помирати за свою країну та як зміцнювати віру в захист життя, коли воно знецінюється по всьому світу.

"Війна завжди руйнує. Ліки від цього - діалог: завжди, між собою, навіть із тими, хто нам протистоїть. Будь ласка, ніколи не втомлюйтеся від діалогу. Мир будується через діалог. Щоправда, іноді діалог неможливий через упертість декого, але ми завжди маємо докладати зусиль", - відповів їй понтифік.

Своєю чергою 27-річна Юлія запитала в Папи, як бачити мир, коли відбувається геноцид українського народу. У відповідь понтифік засудив руйнівні наслідки війни.

"Війна приносить голод. Щовечора я дзвоню в парафію в Газі, і вони кажуть мені, що часто голодують. Війна не тільки викликає голод - вона вбиває", - додав він.

Ще одне запитання понтифіку поставила 35-річна Тетяна, яка зараз живе в Чикаго. Вона поцікавилася, як українці можуть пробачити і навчити дітей прощати, якщо війна "залишає глибокі рани в серцях".

"Прощення - одна з найважчих речей. Це важко для всіх, навіть для мене. Але мені допомагає одна думка: Я маю прощати так само, як мене пробачили. Кожен із нас має згадати, як його було прощено. Мистецтво прощення дається нелегко, але ми повинні йти вперед і завжди прощати", - наголосив Папа.

Також Папа Римський закликав молодих українців до патріотизму.

"У кожної молодої людини є своя місія. У важкі часи молоді люди повинні нести "дух батьківщини". Ваша батьківщина зранена війною, але любіть її. Любов до батьківщини - це прекрасно", - зазначив він.