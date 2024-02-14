Закликали до захоплення Києва. СБУ затримала 5 проросійських агітаторів

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові затримали російського інформатора, який наводив ракети на місто та намагався знайти локації української протиповітряної оборони.

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