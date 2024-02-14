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Призывали к захвату Киева. СБУ задержала 5 пророссийских агитаторов

Фото: СБУ задержала 5 пророссийских агитаторов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила еще пятерых пророссийских агитаторов, которые оправдывали российскую агрессию, призывали к захвату Киева, а также разжигали межнациональную ненависть в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Киев 

"Прекращена противоправная деятельность столичного блогера, который публично унижал достоинство одного из национальных сообществ и отрицал вооруженную агрессию России против Украины", - пишет СБУ. 

Блогер записывал провокационные стримы на территории историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а затем выкладывал их в собственных страницах Facebook, Instagram и Youtube. 

Житомирская область 

Разоблачены активисты местной ячейки фейкового народовластия. Задержанными оказались двое местных жителей, которые навязывали людям кремлевские нарративы о войне в Украине.

Например, вооруженную агрессию России они называли "гражданским конфликтом". Для распространения враждебной пропаганды они проводили так называемые "семинары", а затем выкладывали видео в социальные сети.

 

Фото: СБУ задержала 5 пророссийских агитаторов (ssu.gov.ua)

Запорожская область

"Разоблачена жена настоятеля местного храма УПЦ (МП), которая в собственном Telegram-канале героизировала российских оккупантов и оправдывала их преступления в Мариуполе", - рассказывает СБУ. 

Черкассы 

Вынесен приговор агитаторше, которая публично призывала к захвату государственной власти и военному перевороту в Украине. 

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове задержан российский информатор, который наводил ракеты на город и пытался найти локации украинской противовоздушной обороны.

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