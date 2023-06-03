Повідомлено про підозру ще чотирьом громадянам, які поширювали заклики щодо захоплення території України й співпраці з Росією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Мешканцю міста Первомайськ Миколаївської області інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, а також заперечення російської агресії проти нашої країни.
Ще трьом жителям Дніпропетровської області оголосили про підозру в колабораційній діяльності.
"Проросійськи налаштовані жителі міста Кам’янське у забороненій в Україні соціальній мережі розміщували публікації з підтримкою рішень та дій держави-агресора. В опублікованих дописах вони публічно закликали до співпраці з ворогом та невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території держави", - пише пресслужба.
Мешканець Кривого Рогу в соціальній мережі розповсюджував публікації з російських інформаційних ресурсів й схвалював окупацію українських територій.
Під час обшуків у підозрюваних було вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.
Фото: закликали до співпраці з окупантами. Повідомлено про підозру чотирьом колаборантам (t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила в Херсоні чиновника-колаборанта, який працював на росіян під час окупації.
Тим часом зрадника з Черкаської області, який здавав позиції протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників, було засуджено до 15 років в'язниці.
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