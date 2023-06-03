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Працював на росіян. СБУ викрила чиновника-зрадника Херсонської ОВА

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Херсон, Субота 03 червня 2023 11:17
Працював на росіян. СБУ викрила чиновника-зрадника Херсонської ОВА Фото: СБУ викрила чиновника-зрадника Херсонської ОВА ( facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні викрили ще одного колаборанта. Ним виявився чиновник ОВА, який працював на росіян під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Після захоплення Херсону зрадник добровільно погодився увійти до незаконно створеного "Головного управління Міністерства внутрішніх справ Херсонської області". Його призначили "старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру".

Зрадник займався "експертизами фінансової діяльності підприємств". Вони потрібні були для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній.

Також під час окупації регіону колабарант їздив до Москви на "курси підвищення кваліфікації". Після звільнення Херсона зрадник намагався залягти на дно, а потім влаштувався до Херсонської ОВА.

СБУ викрили злочинця, за місцем його приживання знайшли роздруковані накази та інструкції росіян для підготовки "експертиз", а також документи, які підтверджують його "стажування" у Москві.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ викрила чиновника-зрадника Херсонської ОВА (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ викрила, як працювала псевдополіція, створена росіянами, в окупованому Херсоні.

Також правоохоронці виявили та затримали екс-працівника МВС, який під час окупації Херсонської області співпрацював з РФ.

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