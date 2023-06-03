Повідомлено про підозру ще чотирьом громадянам, які поширювали заклики щодо захоплення території України й співпраці з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Мешканцю міста Первомайськ Миколаївської області інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, а також заперечення російської агресії проти нашої країни.

Ще трьом жителям Дніпропетровської області оголосили про підозру в колабораційній діяльності.

"Проросійськи налаштовані жителі міста Кам’янське у забороненій в Україні соціальній мережі розміщували публікації з підтримкою рішень та дій держави-агресора. В опублікованих дописах вони публічно закликали до співпраці з ворогом та невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території держави", - пише пресслужба.

Мешканець Кривого Рогу в соціальній мережі розповсюджував публікації з російських інформаційних ресурсів й схвалював окупацію українських територій.

Під час обшуків у підозрюваних було вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.

Фото: закликали до співпраці з окупантами. Повідомлено про підозру чотирьом колаборантам (t.me/pgo_gov_ua)