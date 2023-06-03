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Призывали к сотрудничеству с оккупантами. Сообщено о подозрении четырем коллаборантам

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Суббота 03 июня 2023 12:28
Призывали к сотрудничеству с оккупантами. Сообщено о подозрении четырем коллаборантам Фото: сообщено о подозрении четырем коллаборантам (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении еще четырем гражданам, которые распространяли призывы по захвату территории Украины и сотрудничества с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Жителю города Первомайск Николаевской области инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, а также отрицание российской агрессии против нашей страны.

Еще трем жителям Днепропетровской области объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

"Пророссийски настроенные жители города Каменское в запрещенной в Украине социальной сети размещали публикации с поддержкой решений и действий государства-агрессора. В опубликованных сообщениях они публично призывали к сотрудничеству с врагом и непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории государства", - пишет пресс-служба.

Житель Кривого Рога в социальной сети распространял публикации с российских информационных ресурсов и одобрял оккупацию украинских территорий.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами их причастности к противоправной деятельности.

Фото: сообщено о подозрении четырем коллаборантам (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила в Херсоне чиновника-коллаборанта, работавшего на россиян во время оккупации.

Тем временем предатель из Черкасской области, который сдавал позиции противовоздушной обороны и блокпостов украинских защитников, был приговорен к 15 годам тюрьмы.

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