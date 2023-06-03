Призывали к сотрудничеству с оккупантами. Сообщено о подозрении четырем коллаборантам

Сообщено о подозрении еще четырем гражданам, которые распространяли призывы по захвату территории Украины и сотрудничества с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Жителю города Первомайск Николаевской области инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, а также отрицание российской агрессии против нашей страны.

Еще трем жителям Днепропетровской области объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

"Пророссийски настроенные жители города Каменское в запрещенной в Украине социальной сети размещали публикации с поддержкой решений и действий государства-агрессора. В опубликованных сообщениях они публично призывали к сотрудничеству с врагом и непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории государства", - пишет пресс-служба.

Житель Кривого Рога в социальной сети распространял публикации с российских информационных ресурсов и одобрял оккупацию украинских территорий.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами их причастности к противоправной деятельности.

Фото: сообщено о подозрении четырем коллаборантам (t.me/pgo_gov_ru)