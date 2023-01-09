Закликали підтримувати росіян. У Києві затримали організаторів "фабрики тролів"

"Встановлено, що як першоджерело інтернет-агенти використовували Телеграм-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки - російського блогера, який нараховує більше ніж 2,7 млн підписників", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначила, що "тролі" поширювали його публікації через репости або під виглядом "власних" публікацій у соцмережах. Двоє чоловіків вирішили встановити необхідне обладнання для проведення інформаційних атак у Києві та Білій Церкві (Київська область). Також агенти РФ планували залучити нових учасників та використовували сотні бот-акаунтів, від імені яких поширювали і коментували дописи з російською пропагандою.

"Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютери із доказами злочинних дій", - додали в СБУ.

Чоловікам повідомили про підозру у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників". Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.