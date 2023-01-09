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Призывали поддерживать россиян. В Киеве задержали организаторов "фабрики троллей"

Фото: В Киеве задержали организаторов "фабрики троллей" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое мужчин в Киеве решили организовать "фабрику троллей" и призвать людей поддерживать армию РФ. Правоохранителям удалось обнаружить и нейтрализовать агентурную сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Установлено, что в качестве первоисточника интернет-агенты использовали Телеграмм-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки - российского блоггера, который насчитывает более 2,7 млн подписчиков", - говорится в сообщении.

СБУ отметила, что "тролли" распространяли его публикации из-за репостов или под видом "собственных" публикаций в соцсетях. Двое мужчин решили установить необходимое оборудование для проведения информационных атак в Киеве и Белой Церкви (Киевская область). Также агенты РФ планировали привлечь новых участников и использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространялись и комментировали сообщения с российской пропагандой.

"Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с поличным", - добавили в СБУ.

Мужчинам сообщили о подозрении в "оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников". Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине будут судить пророссийского блоггера, называющего себя спикером войны. Он распространяет пропаганду и оправдывает российское вторжение.

Также СБУ задержала во Львовской области российского агента, который приводил вражеские ракеты на стратегические предприятия Украины. У него нашли фото с Петром Симоненко, руководившим запрет Компартией в Украине.

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