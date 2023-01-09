Призывали поддерживать россиян. В Киеве задержали организаторов "фабрики троллей"

"Установлено, что в качестве первоисточника интернет-агенты использовали Телеграмм-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки - российского блоггера, который насчитывает более 2,7 млн подписчиков", - говорится в сообщении.

СБУ отметила, что "тролли" распространяли его публикации из-за репостов или под видом "собственных" публикаций в соцсетях. Двое мужчин решили установить необходимое оборудование для проведения информационных атак в Киеве и Белой Церкви (Киевская область). Также агенты РФ планировали привлечь новых участников и использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространялись и комментировали сообщения с российской пропагандой.

"Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с поличным", - добавили в СБУ.

Мужчинам сообщили о подозрении в "оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников". Им грозит до 5 лет лишения свободы.