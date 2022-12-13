Закликала виводити з обігу гривню. Під Харковом затримали чергову колаборантку

Мешканка селища Чкаловське (Харківська область) закликала виводити з обігу українську гривню під час тимчасової окупації населеного пункту. Проте правоохоронці затримали її та повідомили їй про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Під час окупації смт Чкаловське Чугуївського району місцева мешканка висловлювалась на підтримку дій і рішень президента РФ", - йдеться у повідомленні.
Вона переконувала сусідів, що Збройні сили України більше не повернуться на територію Харківської області, а отже треба виводити з обігу українські монети та купюри.
"Жінка закликала надавати окупантам допомогу, підтримувати їхні дії, а також заперечувала збройну агресію РФ проти України", - додали у прокуратурі.
Правоохоронці затримали жінку та повідомили їй про підозру у колабораційній діяльності.
Нагадаємо, що у деокупованому селищі Шевченкове (Харківська область) місцева мешканка закликала своїх сусідів отримувати паспорти Росії. Правоохоронці затримали її та оголосили про підозру.
Раніше Служба безпеки України у Харківській області затримала хакера, який втручався в систему відеоспостереження однієї з державних установ і "зливав" у мережу онлайн-трансляцію панорами міста.
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