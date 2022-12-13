Призывала выводить из обращения гривну. Под Харьковом задержали очередную коллаборантку

"Во время оккупации пгт Чкаловское Чугуевского района местная жительница высказывалась в поддержку действий и решений президента РФ", - говорится в сообщении.

Она убеждала соседей, что Вооруженные силы Украины больше не вернутся на территорию Харьковской области, а значит, надо выводить из обращения украинские монеты и купюры.

"Женщина призвала оказывать оккупантам помощь, поддерживать их действия, а также отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении в коллаборационной деятельности.