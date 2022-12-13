Призывала выводить из обращения гривну. Под Харьковом задержали очередную коллаборантку

Жительница поселка Чкаловское (Харьковская область) призвала выводить из обращения украинскую гривну во время временной оккупации населенного пункта. Однако стражи порядка задержали ее и сообщили ей о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Во время оккупации пгт Чкаловское Чугуевского района местная жительница высказывалась в поддержку действий и решений президента РФ", - говорится в сообщении.
Она убеждала соседей, что Вооруженные силы Украины больше не вернутся на территорию Харьковской области, а значит, надо выводить из обращения украинские монеты и купюры.
"Женщина призвала оказывать оккупантам помощь, поддерживать их действия, а также отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины", - добавили в прокуратуре.
Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении в коллаборационной деятельности.
Напомним, что в деоккупированном поселке Шевченково (Харьковская область) местная жительница призвала своих соседей получать паспорта России. Правоохранители задержали ее и объявили о подозрении.
Ранее Служба безопасности Украины в Харьковской области задержала хакера, который вмешивался в систему видеонаблюдения одного из государственных учреждений и "сливал" в сеть онлайн-трансляцию панорамы города.
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