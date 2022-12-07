Закликала сусідів отримувати паспорти РФ. У Харківській області затримали колаборантку

У деокупованому селищі Шевченкове (Харківська область) місцева мешканка закликала своїх сусідів отримувати паспорти Росії. Правоохоронці затримали її та оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Жінка пропагувала серед місцевих мешканців кремлівські наративи. Так, вона розповідала, що "України як держави більше не існує та більше не буде ніколи". Підозрювана також підтримувала дружні відносини з російськими солдатами", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що якщо хтось висловлювався проти її думки, вона погрожувала розправою з боку російської армії. Місцевим мешканцям жінка розповідала про свою прихильність до окупантів та закликала населення підтримувати російських загарбників.

"Крім того, вона агітувала односельчан змінювати українське громадянство на російське", - додали у прокуратурі.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру за фактом "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України". Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.