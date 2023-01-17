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Закликала до капітуляції та виправдовувала російську агресію: співробітниця СБУ отримала підозру

Новость на русском →
Вівторок 17 січня 2023 12:35
Закликала до капітуляції та виправдовувала російську агресію: співробітниця СБУ отримала підозру Фото: СБУ повідомила про підозру своїй співробітниці за заклики до капітуляції та виправдовування російської агресії (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Керівниці відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, заступник начальника відділу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну систематично проводила серед своїх підлеглих агітаційну роботу в інтересах країни-агресора та виправдовувала дії загарбників.

Підозрювана повторювала "псевдоісторичні" тези російської пропаганди, намагаючись представити збройну агресію проти України, розпочату у 2014 році, як внутрішній громадянський конфлікт. До того ж, вона називала "дезінформацією" факти знищення росіянами українських об’єктів критичної інфраструктури.

Вона також глоріфікувала учасників та організаторів цієї агресії та закликала до капітуляції перед ворогом. Підозрювана заперечувала військові злочини окупантів та підтримувала незаконне "приєднання" до РФ тимчасово окупованих районів на сході та півдні України.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою). Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ встановила співробітника ФСБ, який брав участь в окупації Херсона. Він координував каральні органи загарбників у місті.

Окрім того, у Хмельницькій області викрили ще одного прихильника Шарія, який закликав до підтримки росіян.

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