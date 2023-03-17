"Заклик до миру". У Китаї назвали мету візиту Сі Цзіньпіна до Росії

"Пропозиція Китаю зводиться до одного речення, яке полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти переговорам", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на прес-брифінгу.

При цьому західні офіційні особи висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги. Але Пекін такі звинувачення відкидає.

Ван зазначив, що Китай завжди займав "розважливу та відповідальну" позицію та контролював експорт військових і цивільних товарів подвійного призначення відповідно до закону. За його словами, економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією є "відкритим і прозорим".

При цьому Китай виступає проти, як він їх називає "односторонніх санкцій і довгострокової юрисдикції без основи в міжнародному праві та без дозволу Ради Безпеки (ООН - ред.)". Ван також звинуватив деякі країни у "подвійних стандартах" щодо продажу зброї, заявивши, що вони "підливають олії у вогонь" щодо України.