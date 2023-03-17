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"Призыв к миру". В Китае назвали цель визита Си Цзиньпина в Россию

Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Китае отмечают, что предстоящий визит лидера Си Цзиньпина в Россию преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам". КНР намерена отстаивать свою якобы "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Предложение Китая сводится к одному предложению, которое заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать переговорам", - сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь на пресс-брифинге.

При этом западные официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Китай может рассматривать возможность предоставления России летальной военной помощи. Но Пекин такие обвинения отвергает.

Ван отметил, что Китай всегда занимал "рассудительную и ответственную" позицию и контролировал экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения в соответствии с законом. По его словам, экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией является "открытым и прозрачным".

При этом Китай выступает против, как он их называет "односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции без основания в международном праве и без разрешения Совета Безопасности (ООН - ред.)". Ван также обвинил некоторые страны в "двойных стандартах" продажи оружия, заявив, что они "подливают масла в огонь" в отношении Украины.

Напомним, Си Цзиньпин планирует посетить Россию 20-22 марта. Там он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В МИД Китая также подтвердили визит Си Цзиньпина в Москву с 20 по 22 марта.

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