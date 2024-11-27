"Закінчиться згодою". Експерт пояснив, чи буде Туреччина проти України в НАТО

Туреччина навряд чи серйозно блокуватиме процес вступу України до НАТО, якщо та отримає офіційне запрошення до Альянсу. Тому що сама зацікавлена у сильному блоці.

За його словами, не можна казати, що Туреччина виступає проти членства України в НАТО, оскільки відповідних офіційних заяв не було.

"Туреччина розуміє, що Україна є країною-сусідом і дуже важливо мати відносини. І якщо йдеться про посилення НАТО, чому б його не посилювати?", - зазначив експерт.

Він також нагадав, що у 2022 році були деякі коливання у випадку Фінляндії та Швеції, але це було викликане бажанням, щоб турецькій стороні пішли назустріч з деяких питань.

"І зрозуміло, що (у випадку з Україною - ред.) все закінчиться згодою. Тому що входження України - це посилення України", - додав Джердж.

Позиція Туреччина щодо України в НАТО

Офіційно Туреччина не виступає проти членства України у НАТО. Нещодавно президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна має намір без поспіху розглядати це питання.

Водночас він наголосив, що вступу України не хочуть США та деякі інші члени Альянсу. "Це не ті питання, з якими потрібно поспішати. І коли ми приймаємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом та приймаємо остаточне рішення", - сказав Ердоган.

Зазначимо, окрім іншого, Ердоган позиціонує себе як потенційний миротворець у питанні російсько-української війни. Раніше повідомлялося, що він навіть хотів представити свій план із заморожування війни.

За даними Bloomberg, цей план передбачає припинення дискусій щодо вступу України до НАТО на 10 років у якості поступки Володимиру Путіну. А також створення демілітаризованої зони на сході України, розгортання міжнародних сил та військові гарантії безпеки.